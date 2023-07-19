$50 млрд: Эрдоган нашел общий язык с арабским миром

Эрдогану удалось открыть новую главу во взаимоотношениях с монархиями Персидского залива. В обмен на нужные для турецкой экономики инвестиции Анкара поможет КСА, ОАЭ и Катару в производстве беспилотников и обеспечении безопасности. Арабские страны рассматривают Турцию как перспективный рынок для вложений и источник продовольствия.

Визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в страны Персидского залива, как пишут турецкие СМИ, выходит за рамки просто торговли и инвестиций. Он означает новую главу взаимоотношений Турции с регионом. На последние выборы Эрдоган шел с программой создания "турецкой оси". Эта концепция направлена на преодоление кризиса в мусульманском мире и нацелена на стимулирование стабильности, инвестиций, торговли и сотрудничества в ВПК между Турцией и ее соседями.

Нормализация отношений между Турцией и арабскими странами стартовала два года назад. Сначала Анкара отправила свою делегацию в Египет. Затем состоялась серия визитов на высшем уровне из ОАЭ и КСА. На чемпионате мира в Катаре Эрдоган пожал руку президенту Египта Абдельфаттаху Ас-Сиси. Со всеми этими странами у Турции после начала Арабской весны появились трения. Турция поддерживала оппозицию и "братьев-мусульман" (запрещенная в России организация) в Ливии, Катаре, Сирии и Египте. Однако пандемия коронавируса, ударившая по экономикам и снизившая военную активность, вынудила всех сесть за стол переговоров.

Нынешнее турне Эрдогана в КСА, ОАЭ и Катар - это завершение процесса нормализации. Турецкие СМИ отмечают, что его ускорили еще два события - ослабление США на Ближнем Востоке и начало конфликта на Украине. Они сделали страны региона более автономными в своих взаимоотношениях.

Если говорить о том, кому больше нужна нормализация - Турции или арабским странам - то здесь однозначного ответа нет. С одной стороны, мы видим проседание турецкой экономики. Лира уже котируется к доллару в соотношении 26-27 к одному. Инфляция хоть и упала с 85% до 38%, но дефицит текущих операций в 2023 году достиг рекордной суммы $37,7 млрд. Нужны инвестиций, причем много инвестиций. Эрдоган приехал в Джидду с 200 бизнесменами и "высокими ожиданиями", как он сказал, по инвестициям и финансовому сотрудничеству.

С другой стороны, заработавшие значительные деньги на высоких нефтяных ценах монархии Залива нуждаются в новых рынках и ищут новых партнеров, чтобы контрбалансировать зловредное влияние и давление Соединенных Штатов (Байден не раз угрожал странам Залива из-за их нефтяной политики). Кроме того, Турция могла бы объединить вокруг себя мусульманский мир и предложить свою инициативу по решению украинского конфликта, раз уж и КСА, и ОАЭ, и Катар хотят играть посредническую роль и отчасти ее играют.

В ходе своего турне, можно сказать, Эрдоган добился основной цели для своей страны, которая лежит все-таки в плоскости экономики. Удивив короля и его сына подаренными турецкими автомобилями Togg, взамен он получил соглашения в сфере энергетики, ВПК и прямых инвестиций. Саудовская Аравия подписала сделки с компанией Baykar, которая производит беспилотники. Гендиректор Baykar Халук Байрактар ​​назвал сделку "крупнейшим экспортным контрактом в области обороны и авиации в истории Турецкой Республики". Соглашение предполагает совместное производство и передачу технологий беспилотника Akinci - старшего брата проверенного в боях Bayraktar TB2. На форуме в Джидде присутствовал также глава турецкой ЧВК Sadat Мелих Танриверди. Какие тут могут быть договоренности, остается только гадать.

Не менее важная часть намеченного сотрудничества, как говорят банкиры, - продажа турецких активов и привлечение денег из суверенных инвестфондов нефтяных монархий. И здесь свой вклад, помимо саудовцев, могут внести Эмираты и Катар. Суверенный фонд Абу-Даби (ADQ) обязался инвестировать $10 млрд в Турцию. ADQ заинтересован в турецких логистических и продовольственных компаниях, а также финансовых услугах. Для увеличения валютных резервов Турции, ОАЭ заключили в 2022 году валютный своп на $5 млрд. Катар, более близкий партнер и фактически союзник Турции, нарастил соглашение о валютном свопе с Анкарой с $5 млрд до $15 млрд. Катарцы владеют долей в турецкой компании Eurasia Tunnel, фондовой бирже Borsa Istanbul и торговом центре Istinye Park.

Общая сумма сделок, которые Эрдоган планирует заключить с КСА, ОАЭ и Катаром, может достигать $50 млрд. Вкупе с относительной нормализацией с ЕС и НАТО турецкая экономика может получить передышку, учитывая, что повышение налогов и ключевой ставки негативно сказывается на курсе лиры. Турецкие медиа считают, что после саммита в Брюсселе, где состоялась нормализация с Джо Байденом, Эрдоган прибыл в Залив с высоко поднятой головой. Но это не умаляет значения богатых мусульманских стран, которые в отличие от ЕС и США не увязывает каждый свой вложенный дирхам с правами человека в Турции.