Эрдоган направляется на Ближний Восток за инвестициями для Турции

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сегодня начинает трехдневный визит в страны на Ближнем Востоке.
Эрдоган посетит Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Запланирован диалог, посвященный двусторонним отношениям с вышеперечисленными странами, обсуждения ситуации в мире и в регионе. Ближневосточная поездка Эрдогана продлится с 17 по 20 июля.
В каждой из стран Персидского залива он проведет встречи с лидерами, а также вместе с почти двумя сотнями предпринимателей из Турции поучаствует в бизнес-форумах. Бизнес-мероприятия в каждой из стран подготовил турецкий Совет по внешнеэкономическим связям.
В результате Эрдоган ожидает соглашений об инвестициях более чем на $50 млрд. Речь идет об инвестициях в строительство, туризм и здравоохранение, энергетику и транспорт, финансы и сельское хозяйство.
Также во время визитов президент Турции хочет обсудить с главами трех государств оборонное сотрудничество.