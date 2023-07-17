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Эрдоган направляется на Ближний Восток за инвестициями для Турции

Эрдоган направляется на Ближний Восток за инвестициями для Турции
Эрдоган хочет привлечь в Турцию более $50 млрд инвестиций по итогу трех ближайших дней. Он в компании 200 бизнесменов начинает турне по странам Персидского залива.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сегодня начинает трехдневный визит в страны на Ближнем Востоке.

Эрдоган посетит Катар, ОАЭ и Саудовскую Аравию. Запланирован диалог, посвященный двусторонним отношениям с вышеперечисленными странами, обсуждения ситуации в мире и в регионе. Ближневосточная поездка Эрдогана продлится с 17 по 20 июля.

В каждой из стран Персидского залива он проведет встречи с лидерами, а также вместе с почти двумя сотнями предпринимателей из Турции поучаствует в бизнес-форумах. Бизнес-мероприятия в каждой из стран подготовил турецкий Совет по внешнеэкономическим связям.

В результате Эрдоган ожидает соглашений об инвестициях более чем на $50 млрд. Речь идет об инвестициях в строительство, туризм и здравоохранение, энергетику и транспорт, финансы и сельское хозяйство.

Также во время визитов президент Турции хочет обсудить с главами трех государств оборонное сотрудничество.

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