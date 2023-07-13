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Байден пытался купить Эрдогана за $13 миллиардов - СМИ

Реджеп Тайип Эрдоган
© Фото: сайт президента Турции
Президент США обещал турецкому лидеру $13 млрд в ответ на членство Швеции в НАТО. Кредитная помощь должна была поступить от МВФ.

Американский президент Джо Байден обещал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану финансовую помощь в размере $13 млрд, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

По словам эксперта, кредитная помощь должна была поступить от Международного Валютного Фонда (МВФ) в обмен на согласие Анкары принять заявку Швеции на вступление в НАТО.

Журналист считает, что решение Эрдогана обусловлено необходимостью восстановить районы, пострадавшие от февральских землетрясений. Он добавил, что Байдену нужна была победа, а в Турции тем временем разразился экономический кризис.

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