Байден пытался купить Эрдогана за $13 миллиардов - СМИ

Опубликовано: 16:50, 13 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт президента Турции

Президент США обещал турецкому лидеру $13 млрд в ответ на членство Швеции в НАТО. Кредитная помощь должна была поступить от МВФ.

Американский президент Джо Байден обещал турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану финансовую помощь в размере $13 млрд, сообщил американский журналист Сеймур Херш.

По словам эксперта, кредитная помощь должна была поступить от Международного Валютного Фонда (МВФ) в обмен на согласие Анкары принять заявку Швеции на вступление в НАТО.

Журналист считает, что решение Эрдогана обусловлено необходимостью восстановить районы, пострадавшие от февральских землетрясений. Он добавил, что Байдену нужна была победа, а в Турции тем временем разразился экономический кризис.