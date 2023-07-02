Эрдоган с правительством обсудит судьбу заявки Швеции в НАТО

Заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс будут обсуждать в понедельник в Анкаре.
В администрации турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана рассказали, что на 3 июля назначено заседание кабмина под председательством главы государства, пишет РИА Новости.
"Помимо социальных, экономических вопросов, будет вынесена на обсуждение заявка Швеции в НАТО на фоне последней акции по сожжению Корана и предстоящего саммита альянса в Вильнюсе 11-12 июля"
– источник в администрации
Отметим, что Финляндия, с которой Швеция совместно подала заявку на вступление в альянс, еще в апреле стала членом НАТО. Одной из причин, по которым страна не получает одобрения Турции, является сожжение в Швеции Корана. Такие акции там повторяют регулярно, последний раз это случилось в дни празднования мусульманского праздника Курбан-байрам. Масла в огонь этой истории подливает разрешение на это шведских властей.