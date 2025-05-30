В строительство школ и жилых домов в Ингушетии вложили более 2 млрд рублей

Строящиеся социальные объекты в Ингушетии, которые не удавалось сдать в срок, получили более 2 млрд рублей финансирования.

С 2019 по 2025 годы в проекты школ, детских садов и жилых домов в Ингушетии вложили свыше 2,3 млрд рублей. Средства были направлены на поддержку сложных проектов, сдача которых затягивалась, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

"Основными причинами многолетних задержек стали финансовые проблемы, которые привели к остановке строительства в 2018 году, коррупционные скандалы с подрядчиками детских садов, а также недостаток средств на оснащение объектов. В отношении руководителей ряда подрядных организаций были возбуждены уголовные дела за хищения"

– Махмуд-Али Калиматов

Отмечается, что около 900 млн рублей поддержки – частные инвестиции.

Финансовая поддержка позволила ввести в эксплуатацию образовательные и медицинские учреждения, которые могут принять 2,4 тыс человек.