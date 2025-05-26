Ингушетия заключила два соглашения на ПМЭФ-2025

В ходе ПМЭФ-2025 Ингушетия подписала два соглашения. Подробности рассказал глава республики.

Два соглашения были подписаны Ингушетией на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2025), рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Одно из соглашений он подписал с ректором Российского университета медицины Олегом Янушевичем.

"Планируем открыть в Ингушетии филиал университета — Центр последипломного образования для врачебного персонала медицинских организаций. Врачи смогут обучаться в республике и повышать квалификацию по аккредитованным программам"

- Махмуд-Али Калиматов

Он подчеркнул, что сотрудничество с университетом позволит снизить дефицит специалистов в регионе. Согласно его данным, в республике не хватает свыше 400 специалистов.

Другое соглашения было заключено с Военно-космической академией им. А.Ф. Можайского и касается сотрудничества в сфере патриотического воспитания молодежи, которая включает совместную организацию выставок, концертов, тематических программ и другие просветительские мероприятия.

Напомним, что ПМЭФ-2025 проходит с 18 по 21 июня.