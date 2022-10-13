В столице Казахстана открылась штаб-квартира СВМДА

Сегодня в столице Казахстана Астане торжественно открылась штаб-квартира Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, в церемонии принял участие президент страны Касым-Жомарт Токаев.

В столице Казахстана городе Астана сегодня заработал офис серьезной международной организации - штаб-квартиры Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), участие в торжественной церемонии его открытия принял президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"Более трех десятилетий назад Казахстан инициировал создание СВМДА. Это благородное начинание получило широкую поддержку международного сообщества как своевременный шаг вперед для консолидации усилий по укреплению стабильности и безопасности в нашем регионе"

- Касым-Жомарт Токаев

Открытие головного офиса СВМДА в столице Казахстана - поистине знаковое и историческое событие и для страны, и для организации, охватывающей почти 90% Азии и представляющей более половины населения мира, отметил казахстанский лидер, передает Sputnik Казахстан.

Событие приобретает особое значение на фоне того, что в мире нарастает геополитическая напряженность, и это представляет серьезный вызов и для региональной, и для глобальной стабильности: эти процессы требуют вдумчивого осмысления и глубокого понимания, когда сила ставится превыше закона. И Казахстан здесь выступает сторонником не войны, а серьезных политических и экономических реформ, добавил Токаев.

Глава государства ознакомился с новой штаб-квартирой, после чего вместе с Генеральным секретарем организации Кайратом Сарыбаем открыл памятную табличку головного офиса, а представители роты почетного караула на флагштоке рядом с ним подняли флаг СВМДА.