Вестник Кавказа

В Азербайджане пройдет форум СВМДА по цифровизации

В Азербайджане пройдет форум СВМДА по цифровизации
© Фото: СВМДА
В 2025 году в Азербайджане состоится форум СВМДА, посвященный развитию цифровых технологий.

В этом году Азербайджан примет форум Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), посвященный внедрению технологических инноваций, об этом заявил генсек организации Кайрат Сарыбай. 

Отмечается, что Баку предложил ряд инициатив в направлении цифровых технологий. В частности, Азербайджан предлагает внедрять информационные технологии для обеспечения функционирования транспортных коридоров. 

"Азербайджан предложил ряд значимых инициатив в рамках мер доверия на 2025 год, включая конференцию по обмену знаниями в области цифровизации транспортных коридоров, мероприятие по расширению участия малого и среднего бизнеса в торговле через электронную коммерцию, форум по цифровой трансформации и инновациям и тренинг по кибербезопасности для специалистов из стран СВМДА"

– Кайрат Сарыбай

Как отметил Сарыбай, цифровизация стала острой потребностью в современных реалиях. 

Напомним, что в декабре прошлого года Азербайджан принял председательство в СВМДА на 2024–2026 годы.

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