В Ставропольском крае на строительстве дорог украли свыше 220 млн рублей

Четверо жителей Кочубеевского района похитили крупную сумму на госконтрактах.

Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело четырех жителей Кочубеевского района, которые украли на госконтрактах более 220 млн рублей.

Согласно версии следствия, двое жителей, являющихся родственниками, привлекли к мошеннической схеме знакомого. Сообщники привлекали к преступной деятельности бездействующих предпринимателей, от лица которых принимали участие в аукционах в сфере дорожного строительства.

За три года аферистам удалось выиграть ряд аукционов и получить свыше 220 млн рублей. Полученное финансирование преступники делили между собой.