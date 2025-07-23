Вестник Кавказа

В Ставропольском крае на строительстве дорог украли свыше 220 млн рублей

В Ставропольском крае на строительстве дорог украли свыше 220 млн рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Четверо жителей Кочубеевского района похитили крупную сумму на госконтрактах.

Суд в Ставропольском крае рассмотрит уголовное дело четырех жителей Кочубеевского района, которые украли на госконтрактах более 220 млн рублей. 

Согласно версии следствия, двое жителей, являющихся родственниками, привлекли к мошеннической схеме знакомого. Сообщники привлекали к преступной деятельности бездействующих предпринимателей, от лица которых принимали участие в аукционах в сфере дорожного строительства. 

За три года аферистам удалось выиграть ряд аукционов и получить свыше 220 млн рублей. Полученное финансирование преступники делили между собой.

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