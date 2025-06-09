Вестник Кавказа

В Ставрополе появится центр технологических производств

© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Технопарк появится в Ставрополе на базе одного из предприятий.

В Ставрополе власти планируют открыть технопарк, где разместятся технологические предприятия, поведал глава региона Владимир Владимиров. 

Власти региона намерены собрать под одной крышей ряд предприятий, которые специализируются на выпуске технологичной продукции. Кластер будет создан на базе одного из предприятий. 

"Технопарк для высокотехнологичных производств создадут в течение полутора лет в городе Ставрополе. В этом направлении решение найдено. На базе одного из предприятий Ставрополя мы уже приступили к созданию технопарка именно для таких производств"

– Владимир Владимиров

Также сообщается, что в регионе может появиться предприятие по производству БПЛА для аграрного сектора.

