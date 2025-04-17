В Ставрополе будут выпускать запчасти для белорусской сельхозтехники

Крупнейшая белорусская машиностроительная компания "Амкодор" откроет в Ставрополе производство комплектующих для своей техники, производство разместится на участке площадью 8 гектаров.

В скором времени в Ставрополе заработает завод по производству комплектующих крупной белорусской машиностроительной компании "Амкодор", сообщил в своем Telegram-канале по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство" губернатор края, председатель профильной комиссии Госсовета РФ Владимир Владимиров.

"Обсудили сотрудничество России и Беларуси в сфере сельхозмашиностроения. Это направление тоже важно для Ставрополья. Работаем над локализацией производства: в краевом центре зарезервирован участок под сборку комплектующих "Амкодор", в Шпаковском округе - под сервисный центр Минского тракторного завода"

- Владимир Владимиров

"Амкодор" обеспечивает Ставрополье сельскохозяйственной техникой собственного производства, только до конца текущего 2025 года край получит более 300 ее единиц.

В течение пяти лет власти края сосредоточат производство критически важной для региона техники на своей территории, - пояснили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.