Вестник Кавказа

В Ставрополе будут выпускать запчасти для белорусской сельхозтехники

В Ставрополе будут выпускать запчасти для белорусской сельхозтехники
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Крупнейшая белорусская машиностроительная компания "Амкодор" откроет в Ставрополе производство комплектующих для своей техники, производство разместится на участке площадью 8 гектаров.

В скором времени в Ставрополе заработает завод по производству комплектующих крупной белорусской машиностроительной компании "Амкодор", сообщил в своем Telegram-канале по итогам заседания комиссии Госсовета по направлению "Сельское хозяйство" губернатор края, председатель профильной комиссии Госсовета РФ Владимир Владимиров.

"Обсудили сотрудничество России и Беларуси в сфере сельхозмашиностроения. Это направление тоже важно для Ставрополья. Работаем над локализацией производства: в краевом центре зарезервирован участок под сборку комплектующих "Амкодор", в Шпаковском округе - под сервисный центр Минского тракторного завода"

- Владимир Владимиров

"Амкодор" обеспечивает Ставрополье сельскохозяйственной техникой собственного производства, только до конца текущего 2025 года край получит более 300 ее единиц.

В течение пяти лет власти края сосредоточат производство критически важной для региона техники на своей территории, - пояснили в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

Читайте нас в
Читайте нас в Yandex Zen Дзен Читайте нас в Яндекс новости Новости Наш канал в Telegram Telegram
740 просмотров

Вам может быть интересно

Видео

Все видео





Tакже по теме

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.