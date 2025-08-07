В Совфеде назвали место встречи Путина и Трампа нестандартным

В Совете Федерации назвали выбор Аляски в качестве места для встречи Путина и Трампа нестандартным решением. Там добавили, что на первый план вновь выходят двусторонний диалог.

Член конституционного комитета Совета Федерации РФ заявил о "неожиданном и нестандартном решении" провести переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

Он отметил, что руководители двух государств еще никогда в истории не встречались в этом американском штате. Пушков добавил, что Путин и Трамп дают понять, что они способны и на другие нестандартные решения.

Сенатор добавил, что данный выбор места проведения переговоров подчеркивает двусторонний, а не многосторонний характер встречи. Он заключил, что на первый план вновь выходит диалог лидеров двух стран.