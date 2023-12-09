Вестник Кавказа

В Сочи возведут центр для российской сборной по футболу

В Сочи возведут центр для российской сборной по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава РФ поручил создать в Сочи центр по подготовке российских команд по футболу.

Владимир Путин поручил властям реализовать проект по возведению спортивного центра в Сочи, в котором могут проходить подготовку команды по футболу. Отмечается, что региональная администрация должна передать землю под строительство нового спортивного объекта. 

Спортивный центр расположится в населенном пункте Веселое. Выбрать земельный участок под строительство власти должны с учетом всех природных особенностей. Кроме этого, городская администрация будет содействовать его возведению. 

Ответственность за реализацию проекта Владимир Путин возложил на премьер-министра Михаила Мишустина и губернатора Кубани Вениамина Кондратьева. Чиновники должны предоставить отчет о проделанной работе главе государства до конца апреля следующего года. Далее они будут отчитываться каждые полгода.

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