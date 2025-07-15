В СКФУ прочат большое будущее хабу в Невинномысске

Логистический хаб в Невинномысске способен оказать большое влияние на экспортный потенциал промышленности Северо-Кавказского федерального округа, выяснили ученые Северо-Кавказского федерального университета.

Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) проанализировали будущее логистического хаба в Невинномысске и его роль в развитии промышленности Северного Кавказа, сообщает пресс-служба вуза.

Как утверждают специалисты, рост товаропотоков в Иран, Саудовскую Аравию, ОАЭ и Китай на фоне снижения торговли с недружественными странами будет играть определяющую роль транзита из Северного Кавказа по транспортному коридору "Север-Юг", и центральной точкой логистической сети макрорегиона станет хаб в Невинномысске, передает "АиФ-Ставрополье".

Проект поддерживает правительство Ставропольского края и губернатор региона. В перспективе после строительства здесь свыше 100 тыс складских помещений хаб обеспечит доступ к крупным торговым сетям и онлайн-площадкам, а также окажет существенное влияние на развитие складской инфраструктуры.

К 2028 году общий объем инвестиций в него может превысить 16 млрд рублей, которые быстро окупятся: хаб обеспечит эффективное хранение и распределение продукции региона, включая продукцию сельского хозяйства и ее переработки.