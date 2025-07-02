В Невинномысске закупят свыше 80 тыс саженцев бананов

Ставропольский край продолжает готовиться к реализации проекта по выращиванию бананов. Для этого в Невинномысске закупят свыше 80 тыс саженцев этой культуры для теплиц.

Для теплиц в Невинномысске на Ставрополье закупят более 80 тыс саженцев бананов. Их приобретет инвестор, который реализует проект ТОСЭР "Невинномысск", рассказал глава города Михаил Миненков.

Он передал, что в рамках проекта будут построены два комплекса по 150 тыс кв м, под которые выделено 46 га земли, а также создана лаборатория по развитию банановой культуры в Ставропольском крае.

"Резиденты ТОСЭР закупят 84 тыс. саженцев банановой культуры. Мы планируем создать лабораторию по производству этих саженцев, чтобы дальше развивать эту культуру"

- Михаил Миненков

Климат в регионе, по словам Миненкова, идеально подходит для выращивания бананов. Специалисты изучили опыт Казахстана и Турции, который показал, что эта культура неприхотлива к холодной погоде в зимнее время.

Градоначальник Невинномысска добавил в разговоре с изданием РБК Кавказ, что Ставрополье может стать передовым регионом России по сбору урожая экзотических фруктов, также, как и по выращиванию яблок.