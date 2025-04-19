Теплицы по выращиванию бананов на Ставрополье запустят в 2027 году

Первую очередь тепличного комплекса по выращиванию бананов в Ставропольском крае запустят через 2 года, рассказала пресс-служба главы региона. Компания "Плодовитта", выступающая инвестором проекта, стала резидентом ТОСЭР в Невинномысске.
"Компания намерена создать на территории ТОСЭР тепличный комплекс для выращивания бананов сорта "Анамур". Первая очередь тепличного комплекса будет введена в 2027 году"
- пресс-служба
Уточняется, что на проектную мощность производство выйдет в 2031 году.
Площадь теплиц достигнет 37,8 га. Стоимость проекта составит около 3 млрд рублей. Он позволит выращивать свыше 21 тыс т бананов ежегодно.
Ранее глава Минэкономразвития Ставрополья Антон Доронин заявил о желании компании из Азербайджана вложиться в проект по выращиванию бананов в регионе.