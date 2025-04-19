Вестник Кавказа

Теплицы по выращиванию бананов на Ставрополье запустят в 2027 году

Банан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Запуск первой очереди теплиц по выращиванию бананов в Ставропольском крае намечен на 2027 год. Инвестором выступит компания "Плодовитта".

Первую очередь тепличного комплекса по выращиванию бананов в Ставропольском крае запустят через 2 года, рассказала пресс-служба главы региона. Компания "Плодовитта", выступающая инвестором проекта, стала резидентом ТОСЭР в Невинномысске.

"Компания намерена создать на территории ТОСЭР тепличный комплекс для выращивания бананов сорта "Анамур". Первая очередь тепличного комплекса будет введена в 2027 году"

- пресс-служба

Уточняется, что на проектную мощность производство выйдет в 2031 году.

Площадь теплиц достигнет 37,8 га. Стоимость проекта составит около 3 млрд рублей. Он позволит выращивать свыше 21 тыс т бананов ежегодно.

Ранее глава Минэкономразвития Ставрополья Антон Доронин заявил о желании компании из Азербайджана вложиться в проект по выращиванию бананов в регионе.

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