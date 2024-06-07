Вестник Кавказа

В Северной Осетии запустят производство полых проводников 

Трубы
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Производство полых проводников из высокочистой бескислородной меди запустили на заводе «Кристалл» в Северной Осетии. Ранее данный вид продукции в России не производился. 

Настоящим событием для промышленности Северной Осетии стал запуск производства полых проводников из высокочистой бескислородной меди на местном заводе. Отметим, что ранее данный вид продукции в России не производился. 

"На заводе "Кристалл" освоили производство полых проводников из высокочистой бескислородной меди. Сегодня прошла презентация продукции. Наш "Кристалл" - единственное предприятие в России, на котором производят такие проводники. Завод способен выдавать до 150 тонн продукции в месяц - это полностью покрывает потребность российского рынка!" 

– глава региона Сергей Меняйло. 

По его словам, запуск производства позволит существенно снизить зависимость от импорта и обеспечить страну собственным качественным продуктом. 
Отметим, что полые проводники из бескислородной меди обладают рядом преимуществ по сравнению с проводниками из других материалов. Так, они обладают высокой электропроводностью, устойчивостью к коррозии и отличными техническими характеристиками, что делает их незаменимыми в различных отраслях промышленности. 
Также стоит обратить внимание на то, что запуск производства полых проводников из меди в Северной Осетии приведет к росту экономики региона: создаст новые рабочие места, увеличит налоговые поступления в бюджет и способствует развитию местной инфраструктуры.

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