Производство полых проводников из высокочистой бескислородной меди запустили на заводе «Кристалл» в Северной Осетии. Ранее данный вид продукции в России не производился.

Настоящим событием для промышленности Северной Осетии стал запуск производства полых проводников из высокочистой бескислородной меди на местном заводе. Отметим, что ранее данный вид продукции в России не производился.

"На заводе "Кристалл" освоили производство полых проводников из высокочистой бескислородной меди. Сегодня прошла презентация продукции. Наш "Кристалл" - единственное предприятие в России, на котором производят такие проводники. Завод способен выдавать до 150 тонн продукции в месяц - это полностью покрывает потребность российского рынка!"

– глава региона Сергей Меняйло.

По его словам, запуск производства позволит существенно снизить зависимость от импорта и обеспечить страну собственным качественным продуктом.

Отметим, что полые проводники из бескислородной меди обладают рядом преимуществ по сравнению с проводниками из других материалов. Так, они обладают высокой электропроводностью, устойчивостью к коррозии и отличными техническими характеристиками, что делает их незаменимыми в различных отраслях промышленности.

Также стоит обратить внимание на то, что запуск производства полых проводников из меди в Северной Осетии приведет к росту экономики региона: создаст новые рабочие места, увеличит налоговые поступления в бюджет и способствует развитию местной инфраструктуры.