Элитный санаторий от Таиланда появится в Анапе

Краснодарский край увеличивает количество пятизвездочных отельных комплексов. Совсем скоро в Анапе отстроят современный санаторий в рамках популярной во всем мире сети отелей Таиланда. Договор об этом был подписан на ПМЭФ.

Через 2 года в Анапе планируется открытие пятизвездочного гостиничного комплекса с санаторным уклоном и спа-центром на базе сети отелей из Таиланда. Об этом сообщил руководитель Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Пятизвездочный санаторный комплекс с собственным спа-центром планируется создать на Пионерском проспекте в 2026 году. Будет строить сеть отелей из Таиланда, насчитывающая 300 отелей в различных странах мира"

– Вениамин Кондратьев

Соглашение о проекте было скреплено на недавно прошедшем Петербургском международном экономическом форуме. Сообщается, что общая сумма вкладов в организацию трех элитных отельных комплексов составляет более 35 млрд рублей.

Кондратьев также отмечает, что сейчас инвесторы активно вкладываются в курортную отрасль региона.

Отметим, Кубань на данный момент – один из самых популярных регионов для туризма у россиян.