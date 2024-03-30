Вестник Кавказа

Марокко стало безвизовым для граждан Азербайджана

Марокко стало безвизовым для граждан Азербайджана
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Безвизовых направлений для азербайджанских граждан стало больше. Парламент Азербайджана сегодня принял соглашение в Марокко об отмене виз.

Визовый режим между Азербайджаном и Марокко отменяется, следует из принятого сегодня проекта закона Милли Меджлисом.

Законопроект "Об утверждении "Соглашения между правительством Азербайджанской Республики и правительством Королевства Марокко об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований" обсуждался на заседании парламента Азербайджана 25 июня. Состоялось голосование, по итогу которого документ был принят.

Ожидается, что отмена виз между Азербайджаном и Марокко поможет развитию отношений и взаимного туризма.

Азербайджан для развития туризма привлекает в страну иностранные лоукостеры, чтобы сделать международные направления более доступными.

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