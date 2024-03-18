Вестник Кавказа

Азербайджан и Марокко будут развивать спортивное сотрудничество

Азербайджан и Марокко будут развивать спортивное сотрудничество
Азербайджан и Марокко договорились о развитии двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта. Вопрос обсуждался на встрече главы Минспорта Азербайджана с послом Марокко в Баку.

В Баку состоялась встреча министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Марокко в Азербайджане Мохаммеда Адиля Эмбарша.

Глава Минспорта АР рассказал гостю об успехах, которых удалось достичь в сфере молодежной политики и спорта в Азербайджане.

Стороны на встрече обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества в молодежной политики и сфере спорта между Азербайджаном и Марокко.

Встреча Гаибова и Эмбарша прошла при участии заместителей азербайджанского министра Марианы Василевой и Индиры Гаджиевой, а также заместителя посла Марокко Лейлы Буледжиуш.

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