Азербайджан и Марокко будут развивать спортивное сотрудничество

Азербайджан и Марокко договорились о развитии двустороннего сотрудничества в сфере молодежной политики и спорта. Вопрос обсуждался на встрече главы Минспорта Азербайджана с послом Марокко в Баку.

В Баку состоялась встреча министра молодежи и спорта Азербайджана Фарида Гаибова и Чрезвычайного и Полномочного Посла Марокко в Азербайджане Мохаммеда Адиля Эмбарша.

Глава Минспорта АР рассказал гостю об успехах, которых удалось достичь в сфере молодежной политики и спорта в Азербайджане.

Стороны на встрече обсудили дальнейшие перспективы сотрудничества в молодежной политики и сфере спорта между Азербайджаном и Марокко.

Встреча Гаибова и Эмбарша прошла при участии заместителей азербайджанского министра Марианы Василевой и Индиры Гаджиевой, а также заместителя посла Марокко Лейлы Буледжиуш.