Ребенка снесло потоком воздуха в Сочи

Потоки воздуха от проходящего поезда снесли ребенка в Сочи. Он госпитализирован.

На станции Нижняя Хобза на Кубани произошло ЧП: поток воздуха от проходящего поезда снес ребенка. На примере происшествия в Сочи становится очевидной критическая важность соблюдения мер безопасности на железнодорожном транспорте.

Стало известно, что во время прохождения скоростного поезда на недопустимо близком расстоянии от платформы, созданный им поток воздуха был настолько сильным, что привел к падению ребенка. Ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован.

«По факту травмирования ребенка проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего»

– пресс-служба Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Отметим, что подобные происшествия могут иметь трагические последствия, включая серьезные физические травмы или даже смертельные исходы. В данном случае, благодаря быстрой реакции присутствующих и отсутствию непосредственного контакта с поездом, удалось избежать худшего.