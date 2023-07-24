Дороги Нового Афона не справляются с потоком туристов

В Новом Афоне планируют решить проблему летних пробок, возникающую на фоне курортного сезона в Абхазии и росте числа желающих увидеть главные достопримечательности города - Новоафонские пещеру и монастырь.

В Новый Афон летом приезжает огромное количество однодневных туристов, они прибывают в город ради экскурсий и посещения пещеры и Новоафонского монастыря. Скопление автобусов в Новом Афоне провоцирует пробки, сообщил глава Собрания депутатов города Азамат Чуаз.

"Одна из проблем на сегодняшний день - нехватка парковочных мест. В первую очередь это касается большим автобусов и маршруток, которые приезжают в Новый Афон ежедневно... Надеемся в этом сезоне сократить количество пробок, с которыми сталкиваются как местные жители, так и гости"

– Азамат Чуаз

Он пояснил, что две основные достопримечательности, куда привозят туристов автобусами - Новоафонская пещера и Новоафонский монастырь. Длительность каждой экскурсии составляет около 1,5 часов, именно столько стоят на парковке и автобусы.

Экскурсионные автобусы в Новом Афоне получат собственную стоянку, это сделает город удобнее, как для туристов, так и для местного населения. Сегодня, рассказал Чуаз, рассматривается несколько вариантов по организации парковок для экскурсионных автобусов в Новом Афоне. Участки таких стоянок уже определены властями города, добавил он в беседе с радио Sputnik.