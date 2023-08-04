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Новоафонская пещера вошла в топ-5 направлений для спелеотуризма

Новоафонская пещера вошла в топ-5 направлений для спелеотуризма
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Самая знаменитая в Абхазии Новоафонская пещера оказалась одним из самых любимых россиянами направлений для спелеологического туризма. В рейтинге она заняла пятое место.

Расположенная в Новом Афоне Новоафонская пещера заняла пятое место в списке самых популярных мест для спелеологических странствий, куда россияне отправляются в августе-2023. К таким выводам пришли эксперты сервиса Tvil.ru.

Лидером рейтинга оказался Сочи. Второе место у Петербурга. Третье и четвертое достались крымским природным достопримечательностям в Ялте и Алуште.

По средней цене за ночь абхазский курорт также оказался в середине списка – ее стоимость составляет чуть более 4 тыс рублей.

Напомним, Новоафонская пещера была открыта в середине XX века. Сейчас тогда же к ней была построена прямо внутри горы специальная железная дорога. В пещере 9 залов, один из них превращен в концертный зал, здесь регулярно выступают музыканты.

Ранее стало известно, что Абхазия с помощью Крыма будет развивать в республике спелеотуризм. На сегодня, кроме Новоафонской, туристам в Абхазии доступны еще две пещеры. Обе они находятся у села Отап в Очамчирском районе. Это пещеры Абрскила и Голова Отапа. 

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