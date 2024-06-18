Предприниматели Ставрополья получили льготные 7 млрд рублей

Рекордные 7 миллиардов рублей получили предприниматели на Ставрополье за 10 лет. Это способствовало активизации экономической деятельности в регионе.

За минувшие десять лет предприниматели Ставропольского края получили общую сумму льготных займов на 7 миллиардов рублей. Этот рекордный объем финансирования стал стимулом для развития малого и среднего бизнеса в регионе.

«Льготное финансирование стало самой востребованной мерой государственной поддержки среди предпринимателей Ставрополья. Бизнес обращается в подведомственный краевому министерству экономического развития Фонд микрофинансирования. Так, за последние 10 лет фонд выдал более 6 тысяч займов на сумму 7 миллиардов рублей»

– министр экономического развития региона Денис Полюбин.

Отметим, что льготные займы являются одним из инструментов государственной поддержки предпринимательства. Они позволяют бизнесу получить доступ к дополнительным финансовым ресурсам на более выгодных условиях, с более низкой процентной ставкой и гибкими условиями погашения.

Значительный объем полученных займов способствует активизации экономической деятельности в регионе. Предприниматели используют полученные средства для расширения производства, запуска новых проектов, развития инноваций и создания новых рабочих мест.

Кроме того, благодаря льготным займам предприниматели могут улучшить свои производственные мощности, внедрить новые технологии, расширить ассортимент продукции и улучшить качество услуг. Это позволяет им стать более конкурентоспособными как на рынке региона, так и за его пределами.