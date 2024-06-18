Вестник Кавказа

В МВД опровергли информацию о стрельбе на площади в Махачкале

В МВД опровергли информацию о стрельбе на площади в Махачкале
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Информация о стрельбе в столице Дагестана не подтвердилась. Ранее сообщалось, что силовики проводят мероприятия на одной из городских площадей и призывают граждан покинуть этот район.

МВД Дагестана опровергает информацию о стрельбе на площади в Махачкале. Об этом сказано в Telegram-канале главы пресс-службы МВД.

Ранее мужчина сообщил сотрудникам правоохранительных органов о том, что видел на Университетской площади разгуливающего с оружием человека. После этого на место прибыли полицейские.

"На место незамедлительно было направлено несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов. Информация не подтвердилась"

– руководитель пресс-службы Гаяна Гариева

Она подчеркнула, что сейчас на площади спокойная обстановка.

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