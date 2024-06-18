Вестник Кавказа

Главы МИД Турции и Армении провели телефонные переговоры

Хакан Фидан
© Фото: официальный сайт МИД Турции
Главы МИД Турции и Армении пообщались во вторник по телефону. Стороны, в частности, обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес.

Турция и Армения провели 25 июня телефонные переговоры на уровне глав МИД. Об этом рассказал турецкий дипломатический источник.

По его словам, Хакан Фидан и Арарат Мирзоян в ходе сегодняшней беседы затронули двусторонние и региональные вопросы, передает РИА Новости.

"Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном. В ходе беседы были обсуждены двусторонние и региональные вопросы"

– диписточник

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