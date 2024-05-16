Новый аэропорт в Грузии – объявлен тендер

В Грузии объявлен тендер на проект генплана нового международного аэропорта. Построить современную авиагавань планируется на территории Вазиани в Тбилиси.

В грузинской столице планируется построить новый аэропорт, объявлен тендер на разработку генерального плана воздушной гавани в Вазиани.

Принять участие в тендере могут все авиационно-консалтинговые компании. Тендер на проект аэропорта объявил Азиатский банк развития (АБР). В сообщении отмечается, что расходы на проведение тендера поровну несут АБР и госкомпания Объединение аэропортов.

"В ближайшее время у нас будет подробный генеральный план развития, который даст нам возможность начать строительство нового международного аэропорта"

– глава Объединения аэропортов Грузии Ираклий Каркашадзе

От участников тендера ждут подробных технических предложений, победитель будет назван уже в июле. Ожидается, что заявки поступят от десятков международных авиационных консалтинговых компаний.

"Мы подошли к этапу, когда необходим подробный, полноценный генеральный план развития. В сотрудничестве с АБР мы провели исследование рынка... Интерес очень велик. Мы ожидаем, что будет довольно много заявок, из которых мы выберем лучшую компанию с наибольшим опытом"

– Каркашадзе

Новая воздушная гавань сможет обслуживать международные рейсы и позволит разгрузить Тбилисский аэропорт.