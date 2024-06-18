Экскурсии в Абхазии - местные гиды не хотят конкуренции с Сочи

Профессиональное сообщество экскурсоводов Абхазии не согласно с послаблениями для гидов из России в вопросе работы на территории Абхазии.

Абхазские экскурсоводы считают недопустимой работу российских гидов на туристических объектах республики, такое заявление сделал глава абхазского профсоюза экскурсоводов Дмитрий Акуция.

Он выступил на проходящем в Сухуме заседании парламентского комитета по экономической политике.

По словам лидера профессионального сообщества, ранее представители отрасли общались на эту тему с премьер-министром Абхазии Александром Анквабом. Он, с одной стороны, заверил их, что власти не собираются менять законодательство, которое обязывает всех гидов и экскурсоводов иметь гражданство Абхазии. С другой стороны, глава правительства предупредил, что Сухум и Москва могут подписать соглашение, которое будет предусматривать определенные послабления.

Акуция интерпретировал эти слова как разрешение российским экскурсоводам беспрепятственно работать в Абхазии и заявил, что абхазские специалисты категорически не согласны с таким решением, передает Sputnik Абхазия.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что экономический комитет абхазского парламента собрался на заседание с участием членов правительства и участников туристической сферы. На нем планировалось обсудить проблемы, которые существуют сейчас в законодательном урегулировании в области туризма.

Ситуацию прояснила вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. По ее словам, межправосглашение, которое готовится к заключению, будет охватывать работу гидов, устраивающих экскурсии для групп, численность которых не превышает девять человек. Министр заверила, что документ будет создаваться с участием представителей туротрасли.