Каким будет июль в Москве

Жаркая и засушливая погода установится в июле в Москве и области. Прогнозируется, что температуры месяца будут в среднем на 2 градуса выше нормы.

По прогнозам метеорологов, июль текущего года в Москве буден жарким и засушливым. Среднестатистические данные по температуре воздуха в июле для Московского региона показывают значения около +19...+23 градусов. Впрочем, текущий год может принести некоторое повышение этих показателей. Прогнозируется, что среднедневные температуры могут достигать отметки в +25 градусов и выше.

"Июль стартует с 30-градусной жары и, в целом, будет теплым и засушливым. На 2 - 2,5 [градуса] выше нормы с недобором дождей до нормы 30%"

– ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Теплая и сухая погода несет в себе как положительные, так и отрицательные моменты. С одной стороны, жителям и гостям столицы будет комфортно проводить время на открытом воздухе, а с другой, - засуха может усилить вероятность возникновения пожаров, особенно в лесных массивах Подмосковья.