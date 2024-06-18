Вице-премьер России заявил о расцвете отношений с Азербайджаном

РФ сотрудничает с Азербайджаном по целому ряду крупных проектов, сообщил Алексей Оверчук. Он отметил, что страны переживают сегодня расцвет в отношениях.

В отношениях России и Азербайджана наблюдается расцвет. Такое заявление сделал российский вице-премьер Алексей Оверчук.

Выступая 25 июня на "Примаковских чтениях", он заметил, в частности, что страны сегодня успешно взаимодействуют по вопросам развития транспортного коридора "Север - Юг" и других проектов.

"С Азербайджаном мы проживаем расцвет отношений. <...> У нас есть ряд проектов, очень интересных, крупных, в том числе по развитию промышленности. Мы совместно модернизировали наши пункты пропуска. Очень эффективно происходит работа по пропуску автотранспорта, на границе задержек нет"

– зампред российского правительства

Он обратил внимание на то, что республика Южного Кавказа позиционирует себя в качестве транзитной страны, что экономически очень выгодно РФ.

Вице-премьер добавил, что политика, проводимая руководством Азербайджана, позволяет России развивать экспортные потоки и улучшать условия для их продвижения в направлении государств Глобального Юга.

"Иран, где мы сегодня занялись строительством недостающего 168-километрового участка железной дороги Решт – Астара и выходом к иранским портам – Бендер-Аббасу и Чабахару. Дальше мы имеем выходы на Ливию и [другие] арабские страны и страны Африки. Это те самые глобальные расширяющиеся рынки, которые нам необходимы сегодня для нашего развития"

– вице-премьер РФ

Напомним, в мае зампред российского правительства заявил, что Москва намерена добиваться доступа к растущим рынкам глобального Юга.