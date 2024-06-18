Ботулизм добрался до Санкт-Петербурга

В Петербурге выявили одного пациента с ботулизмом. Заболевший приехал из Подмосковья - одного из регионов России, где зафиксирована вспышка ботулизма после отравления салатом лобио.

Ботулизм продолжают выявлять в разных регионах России, в Санкт-Петербурге госпитализирован один человек, он прибыл из Московской области.

"Зарегистрирован один завозной случай ботулизма. Мужчина – житель Московской области - находится на лечении в Клинической инфекционной больнице имени С.П. Боткина"

– Роспотребнадзор

Завозные случаи также имеются в Тамбовской области. Кроме того, в Костромской области молодой человек с ботулизмом скончался в больнице - он слишком поздно обратился за помощью.

На данный момент в России около 40 человек с ботулизмом находятся в реанимации и подключены к ИВЛ. Общее число пострадавших от массовой вспышки ботулизма в стране превышает 300 человек.