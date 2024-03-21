Оживает участок Срединного коридора в Средней Азии

Ожидается ускоренное использование Транскаспийского международного транспортного маршрута, который пролегает через страны Центральной Азии - Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан. Об этом сообщает глав ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) Ровшан Рустамов.
"Участок Срединного коридора, проходящий через Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан, используется неактивно. С появлением железнодорожной линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан, в строительство которой Китай, как ожидается, инвестирует крупную сумму, грузы будут доставляться в Туркменистан, а оттуда морским путем в Европу. Этим Китай хочет создать альтернативу направлению через Казахстан и Россию"
- Ровшан Рустамов
Руководитель АЖД также отмечает, что новое дыхание, которое получит участок, позволит Азербайджану и другим странам-участницам сконцентрировать свое внимание на рынке центральноазиатских стран.
На данном этапе освоения Срединного коридора наиболее развитым и активным считается путь от Казахстана до Турции, который стабильно стимулирует торговлю между странами.