Вестник Кавказа

Оживает участок Срединного коридора в Средней Азии

Оживает участок Срединного коридора в Средней Азии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени начнется более активное использование участка ТМТМ на территории среднеазиатских стран, что, вероятно, поспособствует росту их экономик.

Ожидается ускоренное использование Транскаспийского международного транспортного маршрута, который пролегает через страны Центральной Азии  - Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Туркменистан. Об этом сообщает глав ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (AЖД) Ровшан Рустамов.

"Участок Срединного коридора, проходящий через Таджикистан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан, используется неактивно. С появлением железнодорожной линии Китай-Кыргызстан-Узбекистан, в строительство которой Китай, как ожидается, инвестирует крупную сумму, грузы будут доставляться в Туркменистан, а оттуда морским путем в Европу. Этим Китай хочет создать альтернативу направлению через Казахстан и Россию"

- Ровшан Рустамов

Руководитель АЖД также отмечает, что новое дыхание, которое получит участок, позволит Азербайджану и другим странам-участницам сконцентрировать свое внимание на рынке центральноазиатских стран.

На данном этапе освоения Срединного коридора наиболее развитым и активным считается путь от Казахстана до Турции, который стабильно стимулирует торговлю между странами.

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