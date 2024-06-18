В Дагестане задержан экс-глава Сергокалинского района

Магомед Омаров, чьи сыновья принимали участие в террористической атаке в Дагестане, задержан. Бывший чиновник в данный момент проходит по статье "мелкое хулиганство".

Глава Сергокалинского района Дагестана Магомед Омаров, ранее подавший в отставку, задержан.

Напомним, после того, как стало известно, что сыновья и другие близкие родственники Омарова участвовали в теракте, чиновник подал в отставку. После этого он был доставлен на допрос, следователи выясняют, имел ли Омаров причастность к терактам.

На данный момент бывший глава Сергокалинского района Республики Дагестан задержан, поделились с ТАСС оперативники.

"Он задержан по статье о мелком хулиганстве. В ближайшее время будет проходить по более тяжкой статье"

– оперативный службы Дагестана

Отметим, что родственники-террористы Омарова были ликвидированы в ходе контртеррористической операции.