Евро-2024: Австрия победила Нидерланды, Франция и Польша сыграли вничью

Сборная Австрия переиграла Нидерланды в 3-м туре группового этапа Евро-2024 и вышла в 1/8 финала с 1-го места в группе. Победу австрийцам принес точный удар полузащитника Марселя Забитцера.

Во вторник, 25 июня, на чемпионате Европы по футболу были сыграны матчи 3-го тура в группе D.

Нидерланды – Австрия

Счет был открыт на 6-й минуте благодаря автоголу нападающего Нидерландов Дониэлла Малена. На 47-й минуте форвард нидерландской сборной Коди Гакпо восстановил равновесие. На 59-й минуте австрийцы снова вышли вперед – мяч забил полузащитник Романо Шмид. На 75-й минуте нападающий Нидердандов Мемфис Депай снова сделал счет равным, однако через 5 минут полузащитник Марсель Забитцер отправил третий мяч в сетку ворот соперника, принеся своей команды победу.

Франция – Польша

Французы вышли вперед на 56-й минуте – с пенальти отличился нападающий Килиан Мбаппе. А на 76-й минуте пенальти заработали уже поляки. К точке подошел нападающий Роберт Левандовски, который уверенно переиграл французского вратаря Майка Меньяна, установив тем самым окончательный результат – 1:1.

Кто вышел в плей-офф?

Первое место в группе с 6 очками заняла Австрия. На второй строчке расположилась Франция, набравшая 5 очков. Нидерланды, в активе которых 5 очков, финишировали третьими. Четвертое место с 1 очком заняла Польша. В 1/8 финала вышли сборные Австрии, Франции и Нидерландов, Польша покидает турнир.