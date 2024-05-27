В связи с терактами в Дагестане перенесли всероссийский кофейный фестиваль. Событие пройдет в середине июля и соберет лучших бариста и экспертов отрасли, а также владельцев кофеен.

В связи со сложной ситуацией в Дагестане после террористических атак боевиков, власти решили перенести всероссийский кофейный фестиваль, проведение которого было запланировано на 27 июня.

"Переживаем за трагические события в Дагестане. В связи с этим переносим даты проведения фестиваля. Он состоится с 11 по 14 июля. Желаем всем здоровья"

- организатор фестиваля Камиль Джахаев.

По его словам, мероприятие пройдет в Махачкале. Планируется, что фестиваль соберет лучшие бариста и эксперты отрасли, а также владельцы кофеен.

Фестиваль кофе в Дагестане – это не только праздник для гурманов, но и важное экономическое событие, которое способствует развитию местного предпринимательства и туризма.