Вестник Кавказа

В Дагестане перенесли всероссийский кофейный фестиваль

В Дагестане перенесли всероссийский кофейный фестиваль
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В связи с терактами в Дагестане перенесли всероссийский кофейный фестиваль. Событие пройдет в середине июля и соберет лучших бариста и экспертов отрасли, а также владельцев кофеен.

В связи со сложной ситуацией в Дагестане после террористических атак боевиков, власти решили перенести всероссийский кофейный фестиваль, проведение которого было запланировано на  27 июня.

"Переживаем за трагические события в Дагестане. В связи с этим переносим даты проведения фестиваля. Он состоится с 11 по 14 июля. Желаем всем здоровья"

- организатор фестиваля Камиль Джахаев.

По его словам, мероприятие пройдет в Махачкале. Планируется, что фестиваль соберет лучшие бариста и эксперты отрасли, а также владельцы кофеен.

Фестиваль кофе в Дагестане – это не только праздник для гурманов, но и важное экономическое событие, которое способствует развитию местного предпринимательства и туризма. 

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