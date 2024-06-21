Девушку из Ингушетии разыскивают за терроризм

Жительница Ингушетии сбежала в Сирию, чтобы примкнуть к запрещенной в РФ организации. ФСБ объявила девушку в розыск.

Молодая девушка из Ингушетии Елизавета Тумгоева сбежала в Сирию, где примкнула к запрещенной в России террористической организации ИГИЛ.

Как пишет телеграм-канал "Розыск Ингушетия", УФСБ РФ по региону объявили уроженку республики в розыск. В отношении нее возбуждены дела по двум статьям.

Считается, что 27-летняя Тумгоева покинула Россию в 2017 году с целью примкнуть к ИГИЛ. При этом она занимается только лечением боевиков, готовит еду и следит за оружием.