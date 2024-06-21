Стрельба на границе с Абхазией: подозреваемые взяты под арест

Суд в Абхазии арестовал всех, кто, по данным следствия, участвовал в перестрелке у КПП Псоу 23 июня. Тогда погиб случайные прохожий, еще двое очевидцев были ранены.

Абхазский суд выбрал меру пресечения для подозреваемых в стрельбе, которая произошла на российско-абхазской границе в воскресенье. О его решении рассказали в прокуратуре.

Вопрос рассматривался в суде Гагрского района. В итоге было решено отправить их под стражу. Срок ареста – два месяца.

Перестрелка на границе Абхазии с Россией

Напомним, ЧП на Сухумском шоссе у КПП Псоу произошло вечером 23 июня. Люди из одной машины обстреляли другую. Причиной стрельбы стал имущественный конфликт.

В результате погиб случайно оказавшийся рядом мужчина. Еще двое очевидцев – мужчина и несовершеннолетняя девушка – были ранены. Тот, в кого целились стрелявшие, лишь пострадал.

На данный момент задержаны все подозреваемые, в общей сложности семь человек. Все они – граждане Абхазии.