Вестник Кавказа

Новая смотровая появится в Анапе в парке "Черноморский"

Парк Южные культуры
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Самый большой парк Анапы станет доступен этим летом, когда будет сдана первая очередь объекта. В рамках второй очереди в "Черноморском" откроют крупную смотровую площадку с видом на море.

В Анапе в микрорайоне Горгиппия создается самый крупный на курорте парк отдыха - "Черноморский", в прошлом известный как "Императорский".

Летом 2024 года будет сдана первая очередь парка. Сейчас в "Черноморском" высажены деревья и другие растения, готова сеть тропинок, обустроены площадки для отдыха, детские зоны, спортплощадки.

Вторая очередь будет включать строительство Дворца искусств и Дворца молодежи. Также в парке будут установлены монументы первооткрывателям, появится теннисный центр, будет проложены велодорожки, будут организованы зоны тихого отдыха. Изюминкой парка в Анапе станет большая смотровая площадка, с которой будет открываться живописный вид на Черное море.

Площадь парка "Черноморский" составит порядка 30 гектаров. Зеленая зона станет любимым место отдыха как местных жителей, так и гостей курорта.

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