Царукян и Махачев сразятся в октябре

Бой Царукяна и Махачева может пройти в октябре. Отметим, что Царукян после нападения на болельщика получил дисквалификацию на 10 месяцев.

Спортивные фанаты ожидают возможного боя между Арманом Царукяном и Исламом Махачевым уже в октябре. Эти два бойца являются одними из самых ярких представителей легкого веса в мире смешанных боевых искусств (MMA). Поединок между ними обещает стать настоящим событием для поклонников боев без правил.

"Да, в приоритете бой за пояс"

– спортивный менеджер Саят Абдрахманов.

Арман Царукян, известный под прозвищем "Спартанец" имеет внушительный профессиональный опыт в мировом MMA. Его стиль отличает высокая техника ударов, смешанные приемы и умение адаптироваться к тактике соперника.

Уроженец Дагестана Ислам Махачев, в свою очередь, известен своими мощными ударами и техничным грепплингом. Он является опасным соперником для любого бойца в легком весе и обладает обширным опытом в проведении боев на самом высоком уровне.

Ожидаемый поединок между Царукяном и Махачевым обещает быть захватывающим и напряженным. Оба бойца находятся в отличной форме и готовы продемонстрировать свое мастерство на арене.

Напомним, что Царукян был дисквалифицирован на 10 месяцев. Также он выплатил крупный штраф.