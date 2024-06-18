Царукян и Махачев сразятся в октябре

Спортивные фанаты ожидают возможного боя между Арманом Царукяном и Исламом Махачевым уже в октябре. Эти два бойца являются одними из самых ярких представителей легкого веса в мире смешанных боевых искусств (MMA). Поединок между ними обещает стать настоящим событием для поклонников боев без правил.
"Да, в приоритете бой за пояс"
– спортивный менеджер Саят Абдрахманов.
Арман Царукян, известный под прозвищем "Спартанец" имеет внушительный профессиональный опыт в мировом MMA. Его стиль отличает высокая техника ударов, смешанные приемы и умение адаптироваться к тактике соперника.
Уроженец Дагестана Ислам Махачев, в свою очередь, известен своими мощными ударами и техничным грепплингом. Он является опасным соперником для любого бойца в легком весе и обладает обширным опытом в проведении боев на самом высоком уровне.
Ожидаемый поединок между Царукяном и Махачевым обещает быть захватывающим и напряженным. Оба бойца находятся в отличной форме и готовы продемонстрировать свое мастерство на арене.
Напомним, что Царукян был дисквалифицирован на 10 месяцев. Также он выплатил крупный штраф.