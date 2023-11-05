Азербайджанская Республика празднует День Вооруженных сил

День ВС Азербайджана отмечается сегодня в Азербайджане. Впервые за многие годы азербайджанские военные отмечают праздник на всей территории страны. В Баку по случаю праздника проходит военный парад.

В Азербайджане 26 июня отмечается День Вооруженных сил.

Отдельный Азербайджанский корпус был создан 26 июня 1918 года и стал первой регулярной воинской частью Азербайджанской Демократической Республики. Так началось формирование национальных Вооруженных сил Азербайджана. В 1998 году азербайджанский лидер Гейдар Алиев объявил 26 июня Днем ВС Азербайджана, с тех пор эта дата отмечается как официальный государственный праздник.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В 2024 году азербайджанские военнослужащие впервые отмечают профессиональный праздник на всей территории страны, где они несут службу. Азербайджан смог освободиться от многолетней оккупации и восстановить территориальную целостность. Вооруженные силы Азербайджана стоят на страже границ и являются гарантами мира и стабильности на Южном Кавказе. ВС Азербайджана на Кавказе считаются самой современной армией и сегодня входят в список 50 сильнейших армий мира.

С праздником военных поздравила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, она разместила праздничную публикацию на своей официальной странице в соцсети.

Сегодня в Баку проходят праздничные шествия военных. Утром по случаю Дня ВС военные был исполнен государственный гимн Азербайджанской Республики, после этого стартовали шествия. Шествия проходят по пяти маршрутам в азербайджанской столице. Военный парад сопровождается оркестром, парад завершится к полудню.

Вечером в городах Баку, Сумгайыт, Гянджа, Шуша, а также в Бардинском районе пройдут выступления военных оркестров.