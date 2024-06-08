Неизвестные атаковали офис крупнейшей оппозиционной партии Грузии

В Грузии совершено нападение на офис ЕНД. Неизвестные разбили оконные стекла, другие подробности произошедшего не приводятся.

Во вторник, 25 июня, неизвестные совершили в грузинском Поти нападение на офис самой крупной оппозиционной партии страны "Единое национальное движение". Об этом рассказали в самом ЕНД.

Председатель регионального офиса Давид Хомерики сообщил, что в офисе разбиты окна.

"Мы обнаружили, что окна разбиты. Это не случайность и не вина плохой погоды, в окне было двойное стекло. Явно, что в него несколько раз бросали тяжелый предмет. Это центральная улица, тут повсюду камеры, и нетрудно будет увидеть, кто это сделал"

– глава офиса

При этом он выразил сомнение в том, что правоохранители займутся расследованием случившегося.

"У меня нет надежды на расследование, потому что все это поощряется правительством"

– Давид Хомерики