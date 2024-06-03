Вестник Кавказа

Председатель крупной оппозиционной партии Грузии покинул пост

Председатель крупной оппозиционной партии Грузии покинул пост
© Фото: страница председателя ЕНД Левана Хабеишвили в социальных сетях
Руководитель оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" принял решение уйти с должности из-за рекомендаций врача.

Состояние здоровья председателя партии "Единое национальное движение" Левана Хабеишвили не позволило ему выполнять дальше свои рабочие обязанности. Чиновник во время совещания в офисе партии объявил о своем уходе с должности.

На пост руководителя объединения он предложил Тину Бокучава.

"Исходя из состояния здоровья и строгой рекомендации врача, мне запрещено работать в таком режиме. Поэтому я принял решение и по решению всей нашей команды созову съезд, где предложу кандидатуру Тины Бокучава"

- Леван Хабеишвили

Ранее сообщалось, что Хабеишвили пострадал во время уличных акций против закона об иноагентах. В ходе стычки с полицией политику были нанесены различные повреждения. У него обнаружили перелом носа, сотрясение мозга и ранение глаза. После этого ему была проведена операция.

Хабеишвили стал председателем крупнейшей оппозиционной партии в прошлом году. После того, как он возглавил объединение, часть членов партии покинула ее из-за несогласия с политикой руководителя.

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