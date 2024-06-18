Ассанж вышел на свободу и может вернуться к WikiLeaks

Суд в США освободил Джулиана Ассанжа. Основатель WikiLeaks возвращается в Австралию. По словам его защитника, WikiLeaks продолжит работу.
В США на острове Сайпан полным освобождением Джулиана Ассанжа завершилось заседание Федерального окружного суда, передают СМИ.
Судья Рамона Мэнглона приговорила основателя WikiLeaks к тому сроку, который он уже отбыл в тюрьме в Великобритании - пять лет. Ассанж вышел из зал суда официально свободным человеком. Он не стал давать комментариев и общаться с прессой. В эти минуты Ассанж направляется в Австралию. Частный самолет с Ассанжем на борту должен приземлится в Канберре около 18:40 (11:40 мск).
"Работа Wikileaks будет продолжена, и я не сомневаюсь, что господин Ассанж останется силой, поддерживающей свободу слова и прозрачность. Он обладает сильным голосом, который нельзя заставить замолчать"
– адвокат Ассанжа Барри Поллак