Бойца UFC Царукяна дисквалифицировали на длительный срок за стычку с фанатом

Боец смешанных единоборств Арман Царукян не сможет выйти в октагон до января 2025 года. Причина – длительная дисквалификация за конфликт с одним из болельщиков.

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата Арман Царукян заработал 9-месячную дисквалификацию за стычку с фанатом, произошедшую на одном из турниров UFC. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал журналист Нолан Кинг.

Он подчеркнул, что такое решение приняла Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), добавив, что спортсмену также предстоит заплатить штраф в размере $25 тыс.

Таким образом, Царукян сможет выйти в октагон лишь в январе 2025 года. Существует также вариант, при котором срок дисквалификации могут сократить до 6 месяцев. Для этого бойцу нужно будет записать видеоролик для кампании "по борьбе с издевательствами".