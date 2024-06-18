Вестник Кавказа

Спецпред РФ и глава МИД Азербайджана обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

встреча Игоря Ховаева и Джейхуна Байрамова
© Фото: страница МИД Азербайджана в социальных сетях
Спецпредставитель МИД РФ пообщался в Баку с руководителем азербайджанского МИД. Стороны поговорили о нормализации отношений Баку и Еревана.

Во вторник, 25 июня, специальный представитель МИД России, курирующий вопросы нормализации армяно-азербайджанских отношений, провел переговоры с главой МИД Азербайджана. Об этом сказано в заявлении азербайджанского МИД.

"Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева. На встрече были обсуждены азербайджано-российские двусторонние отношения, текущая ситуация и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, последние события в регионе, а также региональные вопросы"

– пресс-служба министерства

В ходе встречи азербайджанский министр рассказал о ходе переговоров по проекту мирного соглашения с Арменией. 

"Было отмечено, что основным препятствием в этом процессе являются сохраняющиеся претензии к территориальной целостности Азербайджана в Конституции Армении и других законодательных актах"

– МИД АР

Кроме того, на переговорах стороны коснулись ряда других региональных вопросов.

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