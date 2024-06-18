Спецпред РФ и глава МИД Азербайджана обсудили нормализацию между Баку и Ереваном

Во вторник, 25 июня, специальный представитель МИД России, курирующий вопросы нормализации армяно-азербайджанских отношений, провел переговоры с главой МИД Азербайджана. Об этом сказано в заявлении азербайджанского МИД.
"Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов принял специального представителя МИД РФ по нормализации азербайджано-армянских отношений Игоря Ховаева. На встрече были обсуждены азербайджано-российские двусторонние отношения, текущая ситуация и перспективы мирного процесса между Азербайджаном и Арменией, последние события в регионе, а также региональные вопросы"
– пресс-служба министерства
В ходе встречи азербайджанский министр рассказал о ходе переговоров по проекту мирного соглашения с Арменией.
"Было отмечено, что основным препятствием в этом процессе являются сохраняющиеся претензии к территориальной целостности Азербайджана в Конституции Армении и других законодательных актах"
– МИД АР
Кроме того, на переговорах стороны коснулись ряда других региональных вопросов.