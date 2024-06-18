В Кабардино-Балкарии может пропасть связь из-за непогоды

Власти КБР предупредил гостей и местных жителей о том, что из-за непогоды возможны временные перебои связи, электричества. В этой связи спасатели просят проявлять бдительность.

В Кабардино-Балкарии из-за сильных ветров и осадков были повреждены крыши частных домов, что привело к чрезвычайным ситуациям в ряде населенных пунктов. Кроме того, непогода нанесла урон линиям электропередачи, в результате чего несколько районов остались без электроснабжения.

«В связи с неблагоприятными погодными явлениями в виде шквалистых порывов ветра, грозы, ливней и града в ряде муниципальных районов КБР повреждена кровля частных домовладений, есть повреждения линий электропередач. Речь идет, в частности, о городских округах Баксан, Прохладный, отдельных населенных пунктах Баксанского, Прохладненскогои Черекского районов»

– Казбек Коков.

Согласно предварительным данным, в результате стихийного бедствия в КБР повреждено более 50 объектов жилой инфраструктуры. Точное количество затронутых линий электропередач и временной промежуток, необходимый для их восстановления, уточняется специалистами.

На данный момент уже начаты восстановительные работы по ремонту крыш и линий электропередачи. Восстановление энергоснабжения является приоритетной задачей, ведь от электричества зависит работоспособность критически важных объектов инфраструктуры и быт населения.