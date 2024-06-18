Футболист ЦСКА может пополнить ряды "Ахмата"

"Ахмат" из Грозного может приобрести футболиста Кристияна Бистровича. Прошлый сезон хорват отыграл за "Балтику" из Калининграда.

Футбольный клуб "Ахмат" из Грозного намерен заполучить хорватского хавбека московского ЦСКА Кристиана Бистровича.

Как сообщает издание Sport24, Бистрович должен стать заменой Артему Тимофееву, который 30 июня покинет чеченскую команду.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне полузащитник защищал цвета калининградской "Балтики". За нее он провел 31 игру и забил 3 мяча.

Ранее "Ахмат" продлил соглашение с главным тренером команды Магомедом Адиевым. С ним был подписан новый контракт, который будет действовать в течение 3 лет.