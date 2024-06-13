Вестник Кавказа

Свыше 30 стран хотят вступить в БРИКС

БРИКС
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Кремле заявили, что свыше 30 стран подали заявки на вступление в БРИКС. Там отметили, что сегодня количество стран, желающих вступить в БРИКС, растет.

Помощник российского президента Юрий Ушаков на Примаковских чтениях рассказал о желании многих стран примкнуть к объединению БРИКС.

Он заявил, что свыше 30 государств подали заявки на участие в объединении. Ушаков также отметил, что количество стран, которые хотят вступить в БРИКС, растет.

«Среди тех, кто совсем недавно подал свои заявки, Таиланд и Малайзия. А всего таких заявок уже более тридцати»

- Юрий Ушаков

С начала этого года России председательствует в объединении. 2024 год для БРИКС начался со вступлением Египта, Саудовской Аравии, Эфиопии, Арабских Эмиратов и Ирана.

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