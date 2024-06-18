Пляжи Нового Афона обзавелись удобными спусками и душевыми

Летний сезон стартовал в Абхазии. В Новом Афоне рассказали, как город и общественные пляжи встречают новый туристический сезон.

О пляжах Нового Афона, которые были благоустроены к началу купального сезона, рассказал глава Собрания депутатов города Азамат Чуаз.

По данным на 20 июня практически все работы по благоустройству к туристическому сезону в Новом Афоне были завершены, в том числе и работы на пляжных территориях.

"Завершаются работы по обустройству пляжных территорий и спусков к морю…Идет благоустройство: душевые, раздевалки, удобные спуски… В центральной части, где мы делали набережную, это порядка 2 км, там спуски к морю со ступеньками, причем и для колясок также предусмотрены спуски"

– Азамат Чуаз

Он добавил, что на другой части набережной, где уровень берега выше, спуски делаются из профильной трубы и ежегодно обновляются. Все пляжи в Новом Афоне открыты для туристов, подчеркнул политик.

"Мы следим очень строго, чтобы спуски к морю были свободны, чтобы люди могли свободно ходить на все пляжи, которые есть у нас в городе"

– Азамат Чуаз

Июнь в Абхазии - начало пляжного сезона, который может длиться до первых чисел октября. Уже сейчас загрузка крупных объектов размещения в Новом Афоне составляет 95%. Речь идет об отелях с минимальным номерным фондом 30, они заполнены так как работают с турфирмами. Ситуация в небольших отелях и гостиницах другая, им сложнее искать постояльцев на фоне ухода агрегатора Booking, поделился Чуаз в беседе с радио Sputnik.