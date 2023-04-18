Золото начинают добывать в Кабардино-Балкарии

Специалисты компания «Эльбрусметалл» приступили к геологоразведочным работам на золоторудном месторождении в Кабардино-Балкарии. Планируется, что работы будут завершены в будущем году.

В Кабардино-Балкарии началась работа по геологоразведке на одном из золоторудных месторождений региона. Это событие обещает привлечь внимание как специалистов горнодобывающей отрасли, так и инвесторов, заинтересованных в добыче драгоценных металлов.

«Проект «Эльбрусметалл» стал кластерным и теперь включает в себя возможность добычи вольфрама, молибдена и золота»

– «Ростех».

Запуск геологоразведки на золоторудном месторождении в Кабардино-Балкарии свидетельствует о потенциале региона в области добычи драгоценных металлов. В случае успешного завершения работ и выявления крупных запасов золота, это может привлечь новые инвестиции, способствовать развитию горнодобывающей промышленности и созданию рабочих мест.